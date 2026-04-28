Altın Fiyatları ABD-İran Gerilimi ve Güçlü Dolar ile Sert Düştü

Altın fiyatları, ABD ve İran arasındaki diplomatik müzakerelerin durması ve küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla pazartesi günü sert düştü. ABD dolarının değer kazanması ve hazine tahvili getirilerindeki yükseliş, kıymetli metal üzerindeki baskıyı artırdı. Altın, Amerika seansı sırasında yüzde 0,75 değer kaybıyla 4.673 dolara geri çekildi.

Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kaldırılması karşılığında nükleer meseleleri görüşmeyi teklif etmişti ancak Trump, Pakistan ziyaretini iptal ederek barış umutlarını zayıflattı. Yatırımcılar, salı günü başlayacak Fed toplantısı öncesinde temkinli duruş sergiliyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri 3,5 baz puan yükselerek yüzde 4,342'ye ulaştı.

Teknik olarak altın, 4.700 doların altında konsolide oluyor. 4.729-4.733 dolar bölgesi güçlü direnç, 4.650 dolar ise ilk destek seviyesi. RSI satış baskısının güçlü olduğunu teyit ediyor. Reuters anketine göre analistler, altının 2026 sonunda 4.916 dolara yükselebileceğini öngörüyor.