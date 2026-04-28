Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altın Fiyatları ABD-İran Gerilimi ve Güçlü Dolar ile Sert Düştü

28.04.2026 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın, ABD-İran müzakerelerinin durması ve doların değer kazanmasıyla pazartesi günü yüzde 0,75 düşerek 4.673 dolara geriledi. Fed toplantısı öncesi temkinli bekleyiş sürüyor.

Altın fiyatları, ABD ve İran arasındaki diplomatik müzakerelerin durması ve küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla pazartesi günü sert düştü. ABD dolarının değer kazanması ve hazine tahvili getirilerindeki yükseliş, kıymetli metal üzerindeki baskıyı artırdı. Altın, Amerika seansı sırasında yüzde 0,75 değer kaybıyla 4.673 dolara geri çekildi.

Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kaldırılması karşılığında nükleer meseleleri görüşmeyi teklif etmişti ancak Trump, Pakistan ziyaretini iptal ederek barış umutlarını zayıflattı. Yatırımcılar, salı günü başlayacak Fed toplantısı öncesinde temkinli duruş sergiliyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri 3,5 baz puan yükselerek yüzde 4,342'ye ulaştı.

Teknik olarak altın, 4.700 doların altında konsolide oluyor. 4.729-4.733 dolar bölgesi güçlü direnç, 4.650 dolar ise ilk destek seviyesi. RSI satış baskısının güçlü olduğunu teyit ediyor. Reuters anketine göre analistler, altının 2026 sonunda 4.916 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 09:32:52. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.