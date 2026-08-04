Adana Altın Koza'nın Onur Ödülleri Ferzan Özpetek ve Vahide Perçin'in - Son Dakika
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Adana Altın Koza'nın Onur Ödülleri Ferzan Özpetek ve Vahide Perçin'in

Adana Altın Koza\'nın Onur Ödülleri Ferzan Özpetek ve Vahide Perçin\'in
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33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Onur Ödülleri, yönetmen Ferzan Özpetek ile oyuncu Vahide Perçin'e verilecek. Ödül töreni festival kapsamında düzenlenecek.

(İSTANBUL) - 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Onur Ödülleri bu yıl yönetmen, senarist ve yazar Ferzan Özpetek ile oyuncu Vahide Perçin'e verilecek. Festival yönetimi, Özpetek'i evrensel sinema dili, Perçin'i ise tiyatrodan sinema ve televizyona uzanan güçlü oyunculuk kariyeri nedeniyle ödüle değer gördü.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Eylül-4 Ekim 2026 arasında düzenlenecek 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Onur Ödülleri sahiplerini buldu. Festivalin bu yılki Onur Ödülleri yönetmen, senarist ve yazar Ferzan Özpetek ile oyuncu Vahide Perçin'e verilecek.

Festival Yürütme Kurulu, Özpetek'in insan ilişkilerini, kimlikleri ve duygusal derinlikleri evrensel bir sinema diliyle anlatan özgün yönetmenlik anlayışı, Perçin'in ise tiyatrodan sinema ve televizyona uzanan kariyerinde sergilediği güçlü ve nitelikli oyunculuk performansları nedeniyle ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Özpetek, 1997 yılında çektiği ilk uzun metraj filmi "Hamam" ile uluslararası alanda dikkati çekti. Ferzan Özpetek, "Harem Suare", "Cahil Periler", "Karşı Pencere", "Kutsal Yürek", "Bir Ömür Yetmez", "Serseri Mayınlar", "İstanbul Kırmızısı" ve "Şans Tanrıçası" gibi filmleriyle dünya sinemasında önemli bir yer edindi. Cannes, Venedik ve Berlin başta olmak üzere birçok uluslararası festivalde filmleri gösterilen Özpetek, David di Donatello başta olmak üzere çok sayıda ödül kazandı. Yönetmen, sinemanın yanı sıra "İstanbul Kırmızısı", "Sen Benim Hayatımsın" ve "Bir Nefes Gibi" adlı kitaplarıyla edebiyat alanında da üretimlerini sürdürüyor.

Festival yönetimi, Özpetek'in Doğu ile Batı kültürleri arasında kurduğu güçlü sinema dili, insan ilişkilerini samimi ve evrensel bir bakışla anlatan yaklaşımı nedeniyle Onur Ödülü'ne değer görüldüğünü belirtti.

TİYATRODAN SİNEMAYA UZANAN KARİYERE ALTIN KOZA ONURU

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Vahide Perçin ise sanat yaşamına Ankara Sanat Tiyatrosu ve Adana Devlet Tiyatrosu'nda başladı. Sinemadaki çıkışını 2006 yapımı "İlk Aşk" filmiyle yapan Perçin, bu filmdeki performansıyla 14. Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

"Anlat İstanbul", "Devrim Arabaları", "Zefir", "Ayhan Hanım" ve "Kapı" filmlerinin yanı sıra "Bir İstanbul Masalı", "Adını Feriha Koydum", "Muhteşem Yüzyıl", "Bir Zamanlar Çukurova" ve "Aldatmak" gibi televizyon dizilerindeki performanslarıyla geniş kitlelere ulaşan Perçin, kurucularından olduğu 35 Buçuk Akademi aracılığıyla genç oyuncuların yetişmesine katkı sağladı. Oyuncular Sendikası Genel Başkanlığı görevini de üstlenen sanatçı, mesleki dayanışmaya sunduğu katkılarla da öne çıktı.

Festival Yürütme Kurulu, karakterlerine kattığı psikolojik derinlik, yalın oyunculuk anlayışı ve sanat yaşamı boyunca ortaya koyduğu nitelikli çalışmalar nedeniyle Vahide Perçin'in Onur Ödülü'ne layık görüldüğünü ifade etti.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Onur Ödülleri, festival kapsamında düzenlenecek özel törende Ferzan Özpetek ile Vahide Perçin'e takdim edilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana Altın Koza'nın Onur Ödülleri Ferzan Özpetek ve Vahide Perçin'in - Son Dakika

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