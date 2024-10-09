Altın Portakal'da 'Seni Bıraktığım Yerdeyim' Gösterimi - Son Dakika
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Altın Portakal'da 'Seni Bıraktığım Yerdeyim' Gösterimi

'Seni Bıraktığım Yerdeyim' filmi, Altın Portakal Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptı.

09.10.2024 23:17
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Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Seni Bıraktığım Yerdeyim" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan Yönetmen ve Senaristliğini Ümran Safter'in yaptığı "Seni Bıraktığım Yerdeyim" filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

Erkek kardeşinin intiharının ardından Nihan'ın uzun ve zorlu yolculuğunu anlatan filmde, Damla Sönmez, Hakan Salınmış, Günkut Güven, Eray Yasin Işık ve Yasin Erol rol aldı.

Yönetmen ve oyuncular izleyicilerin sorularını yanıtladı

Filmin gösteriminin ardından yönetmen Safter, oyuncular ve film ekibinin katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi.

Seyircilerin sorularını yanıtlayan Safter, film ekibine ve kendilerini yalnız bırakmayan izleyicilere teşekkür etti.

Filmin geç kalmışlıkların hikayesi olduğunu anlatan Safter, "Herkesin hayatında bir kaybı var. Yazarken 'geç kalmışlıkların hikayesi' diye başladım. Hepimiz bir nevi her şeye geç kalıyoruz aslında. Hep onu düşündüm. İntihar meselesi de benim için üzerine düşündüğüm bir konuydu kayıp ve intiharı bir araya getirdim. İçinde kendi duygularım da, insanların kişisel hikayeleri de var. Hepsini bir araya getirdim ve böyle bir hikaye ortaya çıktı. Bu bana göre geç kalmışlıkların, pişmanlığın, söylenmemiş sözlerin ve kapanmamış yaraların filmi." diye konuştu.

Oyuncu Damla Sönmez ise filmde Nihan'ın kocaman bir kayıp ve tutulması gereken bir yası varken, gündelik hayatında inançların ve geleneklerin getirdiği bir takım yolları takip etmesi gereken bir karakter olduğunu söyledi.

Nihan'ın yasının tüm bunların sonunda başladığını aktaran Sönmez, "Nihan bana herkesin kendi kaybıyla başka türlü yüzleştiği, ortaya attığı sorularla insanları düşündüren bir karakter olarak geliyor." dedi.

Yapımcı Suraj Sharma ise tüm ekibe teşekkür ederek, böyle güçlü insanlarla çalıştığı için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Filmin konusu

Film, erkek kardeşinin intiharının ardından bir kadının uzun ve zorlu yolculuğunu anlatıyor. Ağabeyi, eniştesi ve kardeşinin iş arkadaşı ile cenaze töreninin yapılacağı köylerine doğru yola çıkan Nihan bir yandan köy imamından kardeşinin ölümünün intihar olmadığını saklamaya çalışırken bir yandan da eniştesi Salim ile karşı karşıya gelir. Nihan bu yolculukta kendi hayat görüşü ile din ve toplum tarafından dayatılan normlar arasındaki çelişkilerle yüzleşmek zorundadır.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Altın Portakal'da 'Seni Bıraktığım Yerdeyim' Gösterimi - Son Dakika

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