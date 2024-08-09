Altındağ Belediyesi'nde Hayvan Katliamı İddiası - Son Dakika
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Altındağ Belediyesi'nde Hayvan Katliamı İddiası

CHP Altındağ İlçe Başkanı Gökhan Urun, Altındağ Belediyesi tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen hayvan katliamına ilişkin süreci takip ettiklerini açıkladı.

09.08.2024 19:56  Güncelleme: 20:52
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(ANKARA) - CHP Altındağ İlçe Başkanı Gökhan Urun, "Altındağ Belediyesi tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen hayvan katliamına ilişkin olarak, sürecin yakından takipçisi olduğumuzu ilan ediyoruz" dedi.

Altındağ ilçesinde çevresi çitlerle kapalı bir alanda katledilmiş halde onlarca köpek bulundu. CHP Altındağ İlçe Başkanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. CHP Altındağ İlçe Başkanı Gökhan Urun, İl Başkanlığı'nın olayın yaşandığı andan itibaren olay yerinde süreci takip ettiklerini söyledi.

AKP'li Altındağ Belediyesi Veteriner Şube Müdürü Emre Çınar'ın gözaltında olduğunu hatırlatan Urun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün geceden beri özenle ve bir o kadar da dehşetle takip ettiğimiz üzere, Altındağ Belediyesi tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen 'hayvan katliamı'na ilişkin olarak, sürecin yakından takipçisi olduğumuzu sizlere ilan ediyoruz.

Akşam saatlerinde, duyarlı genç bir vatandaşımızın, büyük araçların dorselerinde fark ettiği köpeklerin akıbetini takip etmesi üzerine ortaya çıkan bu elim olay ile ilgili, haber aldığımız andan itibaren; Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol ve Ankara Milletvekillerimiz Aliye Timisi Erseven ve Deniz Demir ile sürekli irtibat ve görüşme yaparak şahsım ve İl Başkan Yardımcımız Zafer Gür, Altındağ Belediye Grup Başkanvekilimiz Ülkü Altundaşar ve meclis üyelerimiz Gökçen Benay Birdoğan, Mehmet Çoban; ilçe yöneticilerimiz, kadın ve gençlik kollarımızdan oluşan geniş bir ekiple, saat 22: 30 sularında olay yerine intikal edilmiştir.

Olay yerine varan kadrolarımız, Altındağ Belediyesi'ne ait iş makinalarıyla açıldığı tahmin edilen, yaklaşık 2 katlı bir apartman yüksekliğinde derin ve geniş bir çukur içerisinde, katledilen hayvanları görmüşlerdir.

Betimlerken dahi boğazımıza düğümlenen bu tabloda; çöp poşeti içinde bulunan, kiminin boğazında ip görülen, vücudunda enjektör izleri bulunan, köpek cesetlerinin yer aldığı vahim bir olaya şahit olunmuştur.

İhbarlar üzerine Jandarma Asayiş Ekipleri, Tarım Müdürlüğü'nden veteriner hekimler olay yerine gelmiştir. Barınağın kamera görüntüleri savcılığa teslim edilmiş olup, 7 adet hayvan dostumuz da Keçiören İlçesi Etlik Mahallesi'nde bulunan Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'ne gönderilmiştir. Gece 03: 30 sularında, bölgede bulunan kadrolarımız olay yerinden ayrılmışlardır.

Sabah saatlerinde Altındağ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, olay yerinin bir hayvan mezarlığı olduğu ve ilçe sınırlarında doğal olan/olmayan, çeşitli sebeplerle ölümü gerçekleşen hayvanların toplanarak definlerinin yapıldığı belirtilmiştir. Söylemekten bile utandığımız, kafası kesik hayvan dostlarımızın hangisinin ölümünün doğal olduğunu kamuoyunun takdirine sunmaktayız.

Aynı açıklamada, bu defin işlemlerinin, 'belediye ekiplerince alınıp toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde gömülmesinden ibaret' olduğu da belirtilmiştir. Bir an için olayın bir 'katliam' olduğunu düşünmesek dahi; karşılaştığımız tabloda, çevredeki kokular, bedenlerin bir kısmının dışarıda olması, hijyen kurallarının yerine getirilmemesi gibi unsurlar göz önüne alındığında, toplum sağlığı için nasıl bir özen gösterildiği de ayrı bir tartışma konusudur.

Yine Altındağ Belediyesi'nin açıklamasında, 'Ankara'nın en büyük ve en modern Hayvan Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapımı için çalışmaların başladığı' belirtilmiştir. Bahsi geçen merkezin yapımı için, 04 Nisan 2024 tarihli ilk belediye meclis toplantısında, CHP Grubumuzun imzasıyla, ilçemiz sınırlarında bir hayvan barınağı yapılması, kısırlaştırma işlerinin düzenli olarak yapılarak kontrollerinin sağlanması ve bir hayvan mezarlığı yapılması yönünde önerge verilmiş; kabul edilen önerge sonrası AKP- MHP grubundan, yasal olmadığına dair sesler yükselmiştir.

Altındağ Belediyesi Veteriner Şube Müdürü Emre Çınar dahil bazı personelin gözaltında olduğunu, süreci tüm şeffaflığımızla ve özenle takip edeceğimizi bildiririz."

Kaynak: ANKA

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