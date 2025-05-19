Altındağ Belediyesi'nin Darbedilme İddiasında Gelişmeler

(ANKARA) - Altındağ Belediyesi çalışanı Muhammed Sadık Erdoğan'ın Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve beraberindeki kişilerce darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Altındağ Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürü Süleyman Onacı'nın tutuklandığı, Belediye Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan'ın ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Altındağ Belediyesi personeli Muhammed Sadık Erdoğan, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan, Belediye Meclisi Başkanvekili Mehmet Emin Ayaz, Altındağ Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürü Süleyman Onacı ve yanındaki kar maskeli iki kişi tarafından belediye toplantı salonunda darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu dilekçesinde, Erdoğan'ın aldığı darp raporunda sol göz çevresinde kırık olduğunun belirlendiği de belirtilmişti.

Edinilen bilgiye göre Zabıta Müdürü Süleyman Onacı, suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından iki gün önce tutuklandı. Onacı, Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Aslan da ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Belediye Meclisi Başkanvekili Ayaz ile müşteki Erdoğan'ın "saldırı sırasında kar maskesi taktığını" belirttiği iki kişinin de kimliklerinin tespit edilmesinin ardından gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, 11 Nisan 2025 direniş çadırına gelerek çadırı sökmeye çalışmış yaşanan arbede de Sendika Şube Başkanı Recep Dere'ye yumruk atmıştı.

Erdoğan'ın şikayeti

Erdoğan, şikayetinde geçici görevlendirme ile başka bir kurumda çalıştıktan sonra görev süresi dolunca belediyedeki görev tanımını öğrenmek için Belediye Başkanı Tiryaki ile görüşmek istediğini, görüşme sırasında X sosyal medya platformunda Tiryaki aleyhinde paylaşım yapan anonim hesapla ilgili suçlandığını ve daha sonra belediye başkanı ve beraberindekilerce darbedildiğini anlatmıştı.