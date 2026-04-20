Altındağ Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibi, "Burun" ile Prömiyer Yaptı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 13:52  Güncelleme: 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Altındağ Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibi'nin hazırladığı "Burun", Gençlik Parkı Büyük Sahne'de prömiyer yaptı. Yaklaşık 35 kişilik ekiple sahnelenen absürt komedi oyunu, oyunculuk performansları ve sahne temposuyla salonu dolduran tiyatroseverlerden tam not aldı.

ABB Altındağ Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibi, Nikolay Gogol'un absürt ve hiciv dolu anlatımıyla dünya edebiyatının önemli klasikleri arasında gösterilen "Burun"u tiyatro sahnesine taşıdı. Gençlik Parkı Büyük Sahne'de perde açan oyun, yaklaşık 35 kişilik kadrosu ve etkileyici sahne performansıyla izleyicilerden beğeni topladı.

Yönetmenliğini Muhammet Emin Kutluca'nın üstlendiği oyunun yardımcı yönetmenliklerini ise İbrahim Torun ile Mehmet Göre yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş ile ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hande Kaya da prömiyeri izleyenler arasında yer aldı.

Kaya, Ankara'nın kültür ve sanatın da başkenti olduğunu söyleyerek, "Harika bir sanat akşamına ev sahipliği yaptık. Arkadaşlarımızın yarım yıllık çalışmasıyla, emeğiyle, dayanışmasıyla çok güzel bir sanat akşamı organize ettik. Güzel bir oyundu, harika bir prömiyerdi. Devamı gelecek. Ankara bir sanat ve kültür başkenti. Arkadaşlarımızın emeğiyle daha nice nice eserler sahneye koyacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kutluca da Altındağ Gençlik Merkezi'nin adeta bir tiyatro okuluna dönüştüğünü dile getirerek, "Gogol'un Burun adlı dünyaca ünlü klasik eserini sergiledik. Uyarlamayı uzun süredir kendimizin hazırladığı bir eser oldu. Ankara halkıyla bu eseri buluşturmaktan kıvanç ve onur duyuyoruz. Altındağ Gençlik Merkezi bir tiyatro okulu gibi oldu. Çok sayıda oyuncumuz yetişti. Yetişen arkadaşlarımızın bir kısmı bizimle çalışmaya devam ediyor. Altyapıdan yetiştirmeye devam ediyoruz. Biz işimizin sonuna kadar arkasında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Oyunun ilk gösterimini izlemek için salonu dolduran vatandaşlardan bazıları düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Nermin Sözüak: "Öncelikle her şey sanatın yitip gitmesiyle başlar, bütün sorunlar. Sanat hayatımızın her yerinde olmalı. Büyükşehir Belediye'mize bu desteklerinden dolayı gerek kültür merkezi gerek kurslar olsun teşekkür etmek istiyorum."

-Şükran Atik: "Başkan'ımız Mansur Yavaş Beyefendiye çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu konuda minnettarız. Biz emekliler olarak başka özel yerlere bütçemiz yetmiyor. Ama bu tip yerlerden faydalanınca mutlu oluyoruz. Evimizden çıkmış oluyoruz. Gayet memnunuz. Sağ olsunlar."

-Ersin Gül: "Ben şehir dışından geldim. Ankara bence Türkiye'nin başkenti olduğu gibi sanatın da başkenti. Belediye'miz de bu anlamda özellikle öğrencileri sanatla buluşturmaya devam ediyor. Bu çok güzel bir şey ve bize de bir nefes oluyor. Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz."

-Mikail Köylüoğlu: "Bugün gösteri çok güzeldi. Ben açıkçası çok beğendim ve gelenler de iyi ki gelmişler. Çok iyi de hazırlanmışlar."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Parkı, Altındağ, Gençlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 14:56:14. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.