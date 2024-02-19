Cumhur İttifakı\'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Mansur Yavaş\'ın buz pateni tesisinin tamiratını bitiremediğini belirtti

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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, 5 yılda buz pateni tesisinin tamiratını bitiremediğini belirterek, "Buradaki gençler bizim Keçiören'de 4 ayda yaptığımız buz pateni pistine geliyor." dedi.

Altınok, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında, Bahçelievler'de esnaf ve dernek ziyaretlerinde bulundu, talepleri dinledi.

Taksi durağını ziyaret edip taksicilerle görüşen Altınok, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, ABB Başkanı Yavaş'ın, yeni raylı sistem vaadinde bulunduğunu hatırlatması üzerine Altınok, "5 yıl önce de Ankaralılara 58 kilometre metro sözü var. '9 ayda proje ve ihaleyi yapacağım, 5 yılda da 58 kilometre metroyu bitireceğim' demiş ama Ankara'da 5 santim yaptığı metro yoktur. Belediye başkanı sözünde durmamıştır." ifadelerini kullandı.

Bir başka soru üzerine Turgut Altınok, Yavaş'ın, Ankara'da göreve gelir gelmez 400 yeni otobüs aldıklarını söylediğini, Ankara'nın nüfusunun çoğaldığını, daha yeni otobüslere ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Altınok, "Ankaralı bize vekaleti, emaneti verdikten sonra hızlı bir şekilde elektrikli otobüsleri alacağız. Hava kirliliğini önleyerek, yeşil çevreye katkı sunarak, akaryakıttan ve parçadan tasarruf ederek hizmete sunacağız. Gelir gelmez hızlı bir şekilde Ankara'nın trafik problemini, ulaşım problemini çözeceğiz." şeklinde konuştu.

-"Yeni bir buz pateni pisti yapacak olsa herhalde 50 yılda falan yapardı"

Turgut Altınok, esnaf ziyaretinin ardından, yenileme çalışmaları devam eden BELPA Buz Pateni Tesisi'nde de incelemelerde bulundu.

Mansur Yavaş'ın göreve gelir gelmez tesisi Buz Pateni Federasyonu'ndan aldığını belirten Altınok, "Yani demek ki yeni bir buz pateni pisti yapacak olsa herhalde 50 yılda falan yapardı. Hazır buz pateni pistinin tamirini yapıp 5 yılda açamamıştır. Burada spor yapan yüzlerce çocuğumuz, gencimiz maalesef Ankaramızın birçok yerine dağılmıştır, dağılmak zorunda kalmıştır." ifadesini kullandı.

Keçiören Ovacık'ta sıfırdan 4 ayda yaptıkları buz pateni tesisini, hiçbir ücret ödemeden binlerce Ankaralının hizmetine sunduklarını söyleyen Altınok, "5 yılda buz pateni tamiratını yapıp bitiremeyen bir büyükşehir belediye başkanı var. Buradaki gençler bizim Keçiören'de 4 ayda yaptığımız buz pateni pistine geliyor." dedi.

Altınok, daha sonra Sancak Mahallesi'ndeki Şırnaklılar Derneğini de ziyaret etti.

Çankaya ilçesinin ardından, Mamak'taki bir kahve fabrikası ile Yeni Kavaklıdere Sirke Fabrikası'nda işçilerle bir araya gelen Turgut Altınok, taleplerini dinlediği işçilerden 31 Mart 2024 yerel seçimleri için destek istedi, seçimi kazanması halinde daha çok istihdam sağlayacağı sözünü verdi.