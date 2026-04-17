Altınordu Belediyesi, Ordu ve Giresun'u Kapsayan Maden Sahası İhalelerini Yargıya Taşıdı

(ORDU) - Altınordu Belediyesi, Ordu ve Giresun 'u kapsayan maden sahası ihaleleri için harekete geçti. Belediye, Ankara İdare Mahkemesi'nde "ihalelerin mevzuata aykırı yapıldığı ve içme suyu kaynakları ile tarım alanlarını tehdit ettiği" gerekçesiyle öncelikle ihale kararının yürütmesinin durdurulmas ve iptali istemiyle dava açtı. Belediye Başkanı Ulaş Tepe , "Yapılacak her türlü yatırımın bilimsel verilere dayalı, çevreye duyarlı ve insan sağlığını önceleyen bir anlayışla hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyoruz" dedi.

Belediye, Ankara İdare Mahkemesi'nde "ihalelerin mevzuata aykırı yapıldığı ve içme suyu kaynakları ile tarım alanlarını tehdit ettiği" gerekçesiyle ihaleninin iptali ve yürütmenin durdurulması isetmiyle dava açtı. Dava dilekçesinde, ihaleye konu olan sahaların içme suyu kaynaklarına ve verimli tarım alanlarına yakın konumda bulunduğuna işaret edildi. Bu durumun hem çevresel dengeleri bozacağı hem de bölge halkının sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturacağı vurgulandı.

"İlan edilen tarihle ihale edilen tarih birbirinden farklıdır"

İhale şartnamesinin hukuka aykırı olarak düzenlendiği ve usule uygun yapılmadığı savunulan dilekçede, "Ordu ili Altınordu ilçesinde bulunan Alisayvan, Alınca, Erenli ve Bahariye mahallelerinde bulunan maden sahaları, Giresun ili için belirtilen grupla birlikte ihale edilmiş, ihalede usule ve hukuka aykırı hareket edilmiştir. İlan edilen tarihle ihale edilen tarih birbirinden farklıdır ve ihale erişim numaraları da birbirini karşılamamaktadır. Bu husus dahi ihalenin hukuka ve meri mevzuat hükümlerine aykırı olarak yapıldığının bir göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

Dava dilekçesinde, söz konusu ihalelerin uygulanması halinde "telafisi güç ve imkansız zararların doğabileceği" belirtilerek, öncelikle ihale kararının yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi talep edildi.

"Kentimizin geleceğini ilgilendiren hiçbir konuda sorumluluktan kaçmayacağız"

Belediye Başkanı Ulaş Tepe, en temel sorumluluklarının, kentin doğal varlıklarını korumak, vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını güvence altına almak olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ordu ve Giresun illerini kapsayan maden sahası ihalelerini büyük bir hassasiyetle inceledik. Yaptığımız değerlendirmelerde, söz konusu ihalelerin ihale mevzuatına uygunluk açısından ciddi soru işaretleri barındırdığını, il ve ilçe sınırları gözetilmeden planlandığını ve en önemlisi çevre ile kamu yararının yeterince dikkate alınmadığını gördük. Bu durum bizleri hukuki süreci başlatma noktasına getirmiştir. İhale sahalarının içme suyu kaynaklarına ve tarım arazilerine son derece yakın konumda olması, sadece bugünün değil yarının da telafisi mümkün olmayan risklerle karşı karşıya kalması anlamına gelmektedir. Su kaynaklarımızın zarar görmesi, tarım alanlarımızın tahrip edilmesi ve doğal yaşamın geri dönüşü olmayacak şekilde etkilenmesi ihtimali karşısında sessiz kalmamız düşünülemez.

"Yerin üstü, altından daha değerlidir"

Yerin üstü, altından daha değerlidir. Kalkınmanın doğaya rağmen değil, doğayla birlikte mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle yapılacak her türlü yatırımın bilimsel verilere dayalı, çevreye duyarlı ve insan sağlığını önceleyen bir anlayışla hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Aksi yöndeki uygulamalar, kısa vadeli kazanımlar uğruna uzun vadede çok daha büyük kayıplara yol açacaktır. Amacımız süreci yargıya taşıyarak, hukukun denetimini sağlamak ve oluşabilecek telafisi güç zararların önüne geçmektir. Altınordu Belediyesi olarak, doğamızı, suyumuzu, toprağımızı ve insanımızın sağlığını korumak adına bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kentimizin geleceğini ilgilendiren hiçbir konuda sorumluluktan kaçmayacak, her zaman halkımızın ve doğamızın yanında olmaya devam edeceğiz."