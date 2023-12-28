Altınordu\'da Şehitlerimize Dua Filistin\'e Vefa Programı Gerçekleştirildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askeri anma ve Filistin'e destek programı gerçekleştirildi.

Altınordu Belediyesince, Ordu İl Müftülüğü, Altınordu İlçe Müftülüğü ve Ordu Din Görevlileri Derneği işbirliğinde organize edilen "Şehitlerimize Dua Filistin'e Vefa" programı, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ordu Kültür Sanat Merkezi'ndeki programda, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ve hayırlı ömürler diledi.

Vatanın, kahramanların canları, kanlarıyla yoğrulmuş bir emanet olduğunu belirten Tören, "Biz yüce kitabımızdan biliriz ki aslında onlar diridirler. Onun için rahmet ve bereket dahi onların yüzü suyu hürmetine yeryüzüne ve bizlere iner. Onlara ne kadar dua etsek az. Ama emanetlerine sahip çıkarsak, onların aziz hatıralarını hem kendimizde yaşayıp hem de çocuklarımıza, gelecek nesillere aktarabilirsek bir nebze de olsun haklarını ödemiş sayılırız." diye konuştu.

Tören, daha güçlü ve büyük Türkiye için var güçleriyle hep birlikte çalışacaklarını aktararak, "Türk milleti olarak tarih adına, din adına, şühedanın muazzez ruhları Filistinli çocuklar adına biz dimdik duracağız ve zulme karşı insanlığın vicdanı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tasavvuf musiki dinletisi sunulan programda, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer, İstanbul Fatih Camii İmam Hatibi Metin Çakar ile bazı hafızlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Şehit askerler ve İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua edilen programa, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.