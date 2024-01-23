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Ordu'da kırmızı ışıkta geçmeye çalışan yayalara ticari taksi çarptı - Son Dakika
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Ordu'da kırmızı ışıkta geçmeye çalışan yayalara ticari taksi çarptı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Suna Köse ve Semiha Başar'a ticari taksi çarptı. İki kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yol bir süreliğine tek şeride düştü.

23.01.2024 - 17:37,
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ORDU'nun Altınordu ilçesinde yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Suna Köse (59) ile Semiha Başar'a (57), ticari taksi çarptı. Ağır yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 15.00 Karadeniz Sahil Yolu'ndaki Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi. Giresun istikametine seyreden Umut Hitaloğlu (21) kontrollündeki 52 T 0520 plakalı ticari taksi, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yaya geçidinden geçmeye çalışan Suna Köse ile Semiha Başar'a çarptı. Köse ile Başar, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan Suna Köse ile Semiha Başar'ı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye götürdü. Köse ile Başar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Taksi sürücüsü Umut Hitaloğlu ifadesi alınmak üzere Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, polis kaza ile ilgili inceleme başattı.Öte yandan kaza nedeni ile tek şeride düşen yol, yaklaşık 2 saat sonra yeniden trafiğe açıldı. (DHA)

Ordu\'da kırmızı ışıkta geçmeye çalışan yayalara ticari taksi çarptı
Kaynak: DHA
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