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Altınova Belediyesi organik atıkları kompost yapıp çöpe dönüşüyor - Son Dakika
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Altınova Belediyesi organik atıkları kompost yapıp çöpe dönüşüyor

Altınova Belediyesi organik atıkları gübreye dönüştürüyor Yalova Altınova Belediyesi tarafından ilçeye kurulan Kompost Üretim Tesisi'nde 2 ayda 2 tona yakın organik atık 600 kilo gübreye dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı.

Altınova Belediyesi organik atıkları kompost yapıp çöpe dönüşüyor
18.12.2023 - 22:31,
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Altınova Belediyesi organik atıkları gübreye dönüştürüyor

YALOVA - Yalova Altınova Belediyesi tarafından ilçeye kurulan Kompost Üretim Tesisi'nde 2 ayda 2 tona yakın organik atık 600 kilo gübreye dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı.

Altınova Belediyesi'nin örnek çevre projelerine Kompost Üretim Tesisi de ekledi. Semt pazarlarındaki meyve sebze atıklarının yanında bağ ve bahçelerdeki organik atıkların çöpe gitmek yerine ekonomiye kazandırılması amacıyla yaptırılan Kompost Üretim Tesisi, 2 ay önce devreye alındı. İlçede kurulan semt pazarında oluşan organik atıklar, görevliler tarafından düzenli olarak toplandıktan sonra tesise getiriliyor. Burada organik atıkların içine yabancı bir madde karışıp, karışmadığı dikkatle kontrol edildikten sonra, atıklar talaşla karıştırılıp, kompost makinesine atılıyor. Farklı evrelerden geçen organik atıklar, sonunda özellikle evlerde saksılarda kullanılan komposta dönüşüyor. Makineden çıkan kompost elenerek, 500 gramlık paketlere dolduruyor. Hazırlanan kompostlar isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak veriliyor.

Atıkları sıfırlıyoruz

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, sıfır atık projesi kapsamında hayata geçirdikleri önemli bir çevre projesi olan Kompost Üretim Tesisi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne Altınova Belediyesi olarak tüm güçleriyle destek verdiklerini dile getiren Başkan Oral, "Sıfırdan başlıyoruz temasıyla yürüttüğümüz sıfır atık projelerinden biri de kompost üretim tesisi. Pazar yerlerinde veya bahçelerde oluşan organik atıkları burada kompost haline getiriyoruz. Özellikle evlerinde çiçek yetiştiren vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı kompostları burada üretiyoruz ve vatandaşlarımıza da ücretsiz dağıtıyoruz. Projeye pazarcı esnafımızdan da büyük destek geliyor. Onların da katkısıyla çöpe gidecek malzemeler kompost olarak evlere geri dönüyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Yalova, Tarım, Çevre, Belediye, Güncel, Son Dakika

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