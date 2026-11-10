Altınöz fon soruşturmasında iktidara \'milyarları kime peşkeş çekiyorsunuz\' diye sordu

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Mehmet Altınöz, kamuoyunun gündemindeki fon soruşturmasına ilişkin iktidarı eleştirerek, "Dün hazineyi 500 aileye peşkeş çekiyorlar diye meydanları inletiyordunuz, bugün fon adı altında milyarları kime peşkeş çekiyorsunuz" dedi. Altınöz, "Mesele sadece birkaç hırsızın yakalanması, birkaç bürokratın istifası meselesi değildir. Mesele hırsızlığı, yolsuzluğu ve riyakarlığı sistemin kuralı haline getiren o bozuk düzenin ta kendisidir" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Mehmet Altınöz, yaptığı video açıklamasında, "Bugün Türkiye'nin getirildiği hal ortadadır. Erbakan hocamızın yıllar evvel uyardığı Haim Nahum planı bugün tıkır tıkır işliyor. Nedir o plan? Önce ülkeyi borca esin edeceksin. Ardından üretime değil, faize çalıştıracaksın. En sonunda da milleti kendi toprağında yabancılaştırıp köleleştireceksin" dedi.

"BU MESELE MİLLETİMİZİN ALIN TERİNİN NASIL SÖMÜRÜLDÜĞÜNÜN EN AÇIK DELİLİDİR"

Altınöz, şöyle devam etti:

"Günlerdir üzeri örtülmeye çalışılan o büyük fon meselesi. Hepimizin malumu, değil mi? İşte bu mesele milletimizin alın terinin nasıl sömürüldüğünün en açık delilidir. Bu sömürü düzeni bizi ne hale getirdi? Önce değerlerimizden yoksunlaştırdı. Ardından liyakatin yerini riyakarlığa bıraktı. ve nihayetinde adaletin bittiği büyük bir çöküş eşiğine getirildik.

Şimdi sizleri, yıllar önce ülkedeki bu adaletsizliği Refah Partisi kadrolarındayken haykıran, ancak bugün o söylediklerinin tam zıttını yapan bir zihniyetin yıllar evvelki o ibretlik haliyle baş başa bırakıyorum. Milyonları götürenler, milyarları götürenler, hazineyi 500 aile peşkeş çekiyor, bunun yaygarasını koparmıyorlar 1700 lira vergi borcu varmış. Cenab Şabetin'in güzel bir sözü var: Yasalarımız kargaların delip geçtiği sineklerin takılıp kaldığı örümcek ağına benzer. Ne yapalım kargaların elinde kaldık. Ama gün ola harman ola. Allah'ın izniyle bu karga sinek dengesizliğini biz gidereceğiz.

Bu ülkede, hak hakim olacak. Gördünüz, değil mi? Dün kargaların delip geçtiği sineklerin takılıp kaldığı örümcek ağı dediğiniz adalet sistemini. Bugün kendi ellerinizle bu ülkenin başına ördünüz. Dün hazineyi 500 aileye peşkeş çekiyorlar diye meydanları inletiyordunuz, bugün fon adı altında milyarları kime peşkeş çekiyorsunuz. Dün kargaların elinde kaldık diyerek feryat ediyordunuz. Bugün o kargaları baş tacı edip bu ülkeyi baştan başa karga yuvasına çevirdiniz. Ama kimse unutmasın gün ola harman ola bu karga sinek dengesizliğini yine milli görüş kadroları düzeltecektir. Bu vaktiyle adalet hakim olacaktır.

"MESELE HIRSIZLIĞI VE YOLSUZLUĞU SİSTEMİN KURALI HALİNE GETİREN BOZUK DÜZENDİR"

Mesele sadece birkaç hırsızın yakalanması, birkaç bürokratın istifası meselesi değildir. Mesele hırsızlığı, yolsuzluğu ve riyakarlığı sistemin kuralı haline getiren o bozuk düzenin ta kendisidir. İşte bu yüzden vahşi kapitalist düzenin çarklarını, borç, faiz, zam üçgenini kırıp atacağız. Milyonların alın terini, emeğini sömüren bu sömürü çarkına son vereceğiz. Üretenin hakkını tam aldığı, adaletin ve hakkaniyetin bizzat hüküm sürdüğü adil düzeni bu ülkeye tesis edeceğiz. İşte bu yüzden çare yarım asırdır haykırdığımız o şaşmaz düsturdur. Önce ahlak ve maneviyattır."