Altınözü'nde Depremde Yıkılan Camiler Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Altınözü'nde Depremde Yıkılan Camiler Yeniden Açıldı

Altınözü\'nde Depremde Yıkılan Camiler Yeniden Açıldı

İmece ile inşa edilen camiler, açılış töreniyle ibadete sunuldu. Vatandaşlar desteğiyle yeniden yapıldı.

02.05.2025 16:36
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan iki cami, vatandaşların desteğiyle yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

Altınkaya Mahallesi'ndeki Merkez ve Hacı Ali Köleoğlu camileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı.

İmece usulü bağış toplayan mahalle sakinlerinin desteğiyle yeniden inşa edilen camiler, törenle ibadete açıldı.

Kaymakam Mehmet Sert, açılış töreninde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ibadethanelerin de olumsuz etkilendiğini söyledi.

Vatandaşlara katkılarından dolayı teşekkür eden Sert, "Evlerimizi, kamu binalarımızı Allah'a şükür yapıyoruz, yapmaktayız. Maneviyatı yüksek yardımsever insanlar sayesinde camilerimizi de baştan aşağıya tekrar yapıyor ve yeniliyoruz. Allah yardımlarınızı kabul etsin, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Törene, Altınözü Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Bulanık, İl Müftüsü Yardımcısı Abdullah Sertoğullarından, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Dönmez ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Altınözü'nde Depremde Yıkılan Camiler Yeniden Açıldı - Son Dakika

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