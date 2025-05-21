Hatay'ın Altınözü ilçesinde, İl Müftülüğünce kermes düzenlendi.
Tacettin Sürmelioğlu Parkı'nda gerçekleştirilen kermeste ev hanımlarının yaptığı ürünler satışa sunuldu.
Kermesten elde edilecek gelirin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili adına yaptırılacak gençlik merkezi ve Habib-i Neccar Erkek Kur'an Kursu inşaatında kullanılacağı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Altınözü'nde Kermes Geliri Depremzedelere - Son Dakika
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