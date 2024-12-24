Altınözü\'nde Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kentte sağanak sonrası başlayan sis, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Sis nedeniyle bazı kara yollarında görüş mesafesi düştü.
Yollarda önlem alan jandarma trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
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