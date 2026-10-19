Altınözü\'ndeki festivalde Yeşilay standında 1200 kişiye bağımlılık broşürü verildi

Altınözü'ndeki festivalde Yeşilay standında 1200 kişiye bağımlılık broşürü verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilay Hatay Şubesi ekipleri, Altınözü'nde 17-18 Ekim'de düzenlenen 10. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'nde bağımlılıkla mücadele için stant açtı. Festivalde 1200 kişiye broşür verilirken çocuklar için yüz boyama etkinliği de düzenlendi.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şubesi ekipleri, vatandaşları bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirdi.
Yeşilay Şube Başkanı Ömer Bilgin öncülüğünde, 17-18 Ekim'de Altınözü ilçesinde düzenlenen 10. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'nde stant kuruldu.
Vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirilirken, 1200 kişiye de broşür dağıtıldı.
Ayrıca çocuklara yüz boyama etkinliği yapıldı.
Kaynak: AA
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