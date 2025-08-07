Alzheimer Bakım Merkezi'nin Temeli Atılıyor

Talas Belediyesi ile hayırsever ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle yapılacak Yalçın Besceli Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi'nin temeli yarın atılacak.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artıracak ve ailelerine nefes aldıracak proje, hem mimarisiyle hem de sunacağı hizmetlerle ön plana çıkıyor.

Alzheimer hastalarına gündüz bakım hizmeti sunacak merkez, mimarisi sayesinde bireylerin güvenli bir ortamda zaman geçirmesini sağlayacak.

Yenidoğan Mahallesi Çimenli Caddesi üzerinde inşa edilecek Yalçın Besceli Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi'nin temel atma töreni yarın gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyeciliği yalnızca fiziki yatırımlarla değil, toplumsal ihtiyaçlara duyarlılık olarak da gördüklerini belirtti.

Hayırsever aileye teşekkür eden Yalçın, "Yapımı tamamlandığında buranın işletmesini yapacak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze de şimdiden teşekkür ediyorum. Bütün hemşehrilerimizi temel atma törenine davet ediyorum." ifadelerini kullandı.