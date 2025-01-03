Alzheimer Hastası, Hızlı Müdahale ile Kurtarıldı - Son Dakika
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Alzheimer Hastası, Hızlı Müdahale ile Kurtarıldı

Düzce'de Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nde, sabah egzersizi sırasında dili boğazına kaçan 87 yaşındaki hasta, hemşirelerin hızlı ve etkili müdahalesi ile kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.

03.01.2025 13:46  Güncelleme: 13:47
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Alzheimer hastası sağlık ekibinin müdahalesi ile kurtarıldı

-Dili boğazına kaçan hasta hızlı müdahale ile kurtarıldı

DÜZCE - Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nde sabah egzersizi sırasında 87 yaşındaki bir hasta rahatsızlandı. Dili boğazına kaçan ve bilinç kaybı yaşayan hasta hemşirelerin hızlı ve etkili müdahalesi ile kurtarıldı.

Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nde 87 yaşındaki bir hasta, sabah egzersizi sırasında rahatsızlandı. Dili boğazına kaçan hastaya, merkezdeki hemşireler hızla müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Bu sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de haber verildi. Hemşirelerin yaptığı müdahale ile hastanın bilinci kısa sürede yerine geldi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası hasta ambulansla hastaneye sevk edildi. Hemşireler de yaşlı hastanın yakınları gelene kadar hastanede kendisine refakat etti. Hastanede müşahede altında tutulan hasta, sağlık durumu normale dönünce kısa sürede taburcu edildi.

"Profesyonelce ve soğukkanlılıkla müdahale edildi"

Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi Sorumlusu Özge Mert, merkezdeki yaşlıların Alzheimer dışında birçok kronik ve fizyolojik rahatsızlıklarının olduğunu belirterek, "Bugün de böyle bir olay yaşadık. Yaşlımızın dili geriye kaçtı ve ani bilinç kaybı yaşadı. Sağlık çalışanlarımız profesyonelce ve soğukkanlılıkla müdahale ettiler. Bilinci yerine geldi ve 112'yi arayarak hastaneye sevkini gerçekleştirdik. Hemşirelerimiz, aile yakınları gelene kadar hastanede refakat etti. Hastamız sağlığına kavuştu ve şu an gayet iyi. Etkinliklere katılıp bizi neşelendirmeye devam ediyor" dedi.

Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nde 15 birinci evre, 10 ikinci evre Alzheimer hastası bulunduğunu kaydeden Mert, "Gerontolog, sosyal hizmet uzmanı, ergoterapist, hemşire ve yaşlı bakım personelinden oluşan uzman ekibimiz hassasiyetle çalışıyor. Hastaların ilgi ve ihtiyaçlarına göre etkinlik planları hazırlayarak, bu etkinliklerde onlara yardımcı oluyorlar" dedi.

Merkezdeki sağlık personelinin önemine dikkat çeken Mert, "Bu tür hizmetleri veren kurumlarda sağlık personelinin bulunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk" ifadelerini kullanarak, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Güncel, Sağlık, Yaşam, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alzheimer Hastası, Hızlı Müdahale ile Kurtarıldı - Son Dakika

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