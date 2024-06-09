Alzheimer hastası kayboldu, 9 saatlik çalışma sonucu yaralı bulundu - Son Dakika
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Alzheimer hastası kayboldu, 9 saatlik çalışma sonucu yaralı bulundu

Manavgat ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası Günay Atalay'dan haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda, Atalay arazide 20 metre yüksekten düşmüş olarak yaralı bulundu. Yaklaşık 9 saat süren çalışmaların ardından kadın hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

09.06.2024 10:14
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Günay Atalay (89), yaklaşık 9 saatlik çalışma sonucu, arazide 20 metre yüksekten düşmüş olarak yaralı bulundu.

Manavgat'a bağlı Taşağıl Mahallesi'nde oturan Hasan Atalay, dün saat 19.00 sıralarında jandarmayı arayıp, Alzheimer hastası olan annesi Günay Atalay'dan saat 14.00'ten sonra haber alamadığını, bölgede aramasına rağmen bulamadığını bildirdi. İhbar sonrası AFAD, JAK Timi, AKUT, İHH, MAKSAT Arama Kurtarma ekipleri ve iz takip köpeği eşliğinde arama çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 9 saat süren çalışmaların ardından Günay Atalay, köyden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu. 20 metre yüksekten düşen kadın, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak tedavisi için hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA

Manavgat, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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