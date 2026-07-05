Amasra\'da Boğulma Tehlikesi: Çocuk Kurtarıldı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, can simitleri atılarak kurtarıldı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Ailesiyle birlikte Çakraz tatil beldesine gelen ismi öğrenilemeyen çocuk, dün saat 19.30 sıralarında serinlemek için denize girdi. Dalgalar nedeniyle açığa sürüklenen çocuk, bağırarak yardım istedi. Deniz yüzeyinde yardım bekleyen çocuk, vatandaşlar tarafından can simitleri ile kurtarılarak kıyıya çıkartıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çocuğun kurtarılma anları cep telefonuyla görüntülendi.