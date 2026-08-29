Amasra'nın Gizli Cenneti: Göçkündemirci Plajı - Son Dakika
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Amasra'nın Gizli Cenneti: Göçkündemirci Plajı

Amasra\'nın Gizli Cenneti: Göçkündemirci Plajı
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Amasra'daki Göçkündemirci Plajı, doğal güzellikleriyle tatilcilerin gözdesi. Dronla görüntülendi.

BARTIN'ın Amasra ilçesindeki Göçkündemirci Plajı, yaz aylarında ziyaretçilerine doğal güzellikleriyle eşsiz bir manzara sunuyor. Karadeniz'in mavi sularıyla yeşil ormanların buluştuğu plaj, dron ile görüntülendi.

Bartın'ın 59 kilometrelik sahil şeridindeki 17 plajdan biri olan Göçkündemirci Plajı, çevre illerden günübirlik gelen tatilcilerin de tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. Amasra ilçesine 23 kilometre uzaklıkta bulunan 1 kilometre uzunluğundaki plaj, doğal yapısı ve deniziyle dikkat çekiyor. Yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi gösterdiği plajda, koruma altındaki kum zambakları da bulunuyor. Plajdaki güzellik dronla görüntülenirken, görüntülerde, Göçkündemirci Plajı'nın yanı sıra koylar ve deniz mağaraları da yer aldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Amasra, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasra'nın Gizli Cenneti: Göçkündemirci Plajı - Son Dakika

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