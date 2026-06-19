Amasra Tüneli'nde Kurtarma Tatbikatı - Son Dakika
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Amasra Tüneli'nde Kurtarma Tatbikatı

Amasra Tüneli\'nde Kurtarma Tatbikatı
19.06.2026 11:38
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Amasra Tüneli'nde olası kaza senaryosuna yönelik kurtarma tatbikatı yapıldı, ekipler test edildi.

BARTIN'ın Amasra ilçesindeki Amasra Tüneli'nde olası trafik kazalarına yönelik kurtarma çalışmalarını test etmek için tatbikat düzenlendi.

Karayolları 15'inci Bölge Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Koordinasyon Şube Müdürlüğü ile Amasra Tünel İşletme Şefliği koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikata; AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri katıldı. Tatbikatta 50 personel ve 18 araç görev aldı. Senaryo gereği, bin 100 metre uzunluğundaki Amasra Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan yangına, ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı. Daha sonra kaza yerine sevk edilen AFAD ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Sağlık ve AFAD ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, hazır bekletilen ambulanslara alınarak hastaneye sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı ve gerçeğini aratmayan görüntülerin oluştuğu tatbikatta, ekiplerin olası afet ve acil durumlara müdahale kapasitesi test edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Amasra, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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