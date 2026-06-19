Amasra Tüneli'nde Trafik Tatbikatı - Son Dakika
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Amasra Tüneli'nde Trafik Tatbikatı

Amasra Tüneli\'nde Trafik Tatbikatı
19.06.2026 12:09
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Amasra Tüneli'nde gerçekleştirilen tatbikatta kaza ve yangın senaryoları simüle edildi.

Amasra Tüneli'nde trafik kazası ve araç yangını tatbikatı gerçekleştirildi.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Şube Müdürlüğü ve Amasra Tüneli İşletme Şefliği tarafından kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla tatbikat yapıldı.

AFAD, 112 Acil Komuta Servisi, itfaiye, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, 50 personel ve 18 araç görev aldı.

Senaryo gereği, kontrol merkezinden 2 aracın tünel içerisinde kaza yaptığının görülmesi üzerine ekipler tarafından yolun iki yönü ulaşıma kapatıldı.

Kazanın olduğu alanda ve tünel içerisinde Karayolları ekipleri tarafından önlem alındı.

Bölgeye gelen Amasra Belediyesi itfaiye personeli, araçta çıkan yangını söndürdü. Araçta sıkışan kişi, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince ambulanslara taşındı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açılarak tatbikat tamamlandı.

Tatbikat kapsamında kapatılan yol nedeniyle ulaşım, alternatif güzergahlardan sağlandı.

Kaynak: AA

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