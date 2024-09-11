Amasra'ya 52. Kruvaziyer Ziyareti - Son Dakika
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Amasra'ya 52. Kruvaziyer Ziyareti

Amasra\'ya 52. Kruvaziyer Ziyareti

BARTIN'ın Amasra Limanı'na 52'nci kez yanaşan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer ile bin 31 Rus turist kente geldi. Böylece 2 yılda kruvaziyer ile Amasra'yı ziyaret eden Rus turist sayısı 62 bin 259 oldu.

11.09.2024 11:59
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BARTIN'ın Amasra Limanı'na 52'nci kez yanaşan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer ile bin 31 Rus turist kente geldi. Böylece 2 yılda kruvaziyer ile Amasra'yı ziyaret eden Rus turist sayısı 62 bin 259 oldu.

Rusya'dan 2 gün önce yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, İstanbul'a gittikten sonra bin 31 yolcu ve 450 personelle bu sabah Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kruvaziyerden inen Rus turistler, ilçede gezmeye başladı. Turistlerin tur planında Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Çekiciler Çarşısı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesi yer alıyor. Gemi, bu akşam saatlerinde Samsun'a hareket edecek. Kruvaziyer, Ağustos 2022'den bugüne kadar toplamda 52 seferde 62 bin 259 Rus turist taşırken, bu yılsonuna kadar 5 sefer daha düzenleyecek.

'RUS TURİSTLERİN GELMESİ, TURİZME BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR'

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, " Batı Karadeniz'deki turizmin gelişmesi kalkınması için bu sayılar bizler için çok önemli. Özellikle Amasra, Safranbolu turizminin gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Gemi seferleri bundan sonra da devam edecek ve sayının daha da artacağını söyleyebiliriz. Bu gemide gelen misafirlerle yapılan anketlerde Amasra ve Safranbolu'yu çok sevdiklerini görüyoruz. Bu da bizleri memnun ediyor" dedi.

'YOLCU SAYIMIZ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "2022 yılının Ağustos ayında başlayan kruvaziyer turizmi sayesinde ilçemizin her açıdan geliştiğini söylememiz gerekir. Bugün de 52'nci seferde bin 31 Rus turist ilçemizi ziyaret etti. Gemiyle ilçemizi ziyaret eden misafirlerin de yapılan anketlerde Amasra'yı çok beğendiklerini belirtmeleri bizi çok sevindiriyor. Bu Rus turist sayısının önümüzdeki aylarda ve yıllarda artacağını söylemek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Amasra'ya 52. Kruvaziyer Ziyareti - Son Dakika

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