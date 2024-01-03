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Amasra'ya düzenlenen kruvaziyer seferleriyle 16 bin 974 Rus turist ilçeyi ziyaret etti - Son Dakika
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Amasra'ya düzenlenen kruvaziyer seferleriyle 16 bin 974 Rus turist ilçeyi ziyaret etti

Bartın'ın sahil kenti Amasra'ya 2023'te düzenlenen kruvaziyer seferleriyle 16 bin 974 Rus turist ilçeyi ziyaret etti. Amasra Limanı'nda gerçekleşen seferler, turistlerin ilçenin tarihi ve turistik yerlerini keşfetmesine olanak sağladı.

Amasra\'ya düzenlenen kruvaziyer seferleriyle 16 bin 974 Rus turist ilçeyi ziyaret etti
03.01.2024 - 11:20,  Güncelleme: 11:41
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Bartın'ın sahil kenti Amasra'ya 2023'te düzenlenen kruvaziyer seferleriyle 16 bin 974 Rus turist ilçeyi ziyaret etti.

Tabiatı, koyları, temiz kumu ve az dalgalı deniziyle bilinen turistik ilçede, "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesi kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2018'de ihale edilerek çalışmalarına başlanan mendirek inşaatının tamamlanmasıyla, ilk kez 3 Ağustos 2022'de 327 yolcusuyla gelen kruvaziyer "Astoria Grande", bugüne kadar 34 kez ilçe limanına yanaştı.

2022'de toplam 9 seferiyle 5 bin 183 yolcu ve 3 bin 840 mürettebatla limana demir atan gemi, 2023'te 24 seferde 16 bin 974 yolcu ve 10 bin 282 mürettebatı ilçeye taşıdı.

Bu yılın ilk seferinde 1082 yolcu ve 426 mürettebatla Rusya'dan yola çıkarak İstanbul üzerinden Amasra Limanı'na gelen kruvaziyer yolcularını, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, İlçe Emniyet Amiri Sevgül Hayal ile diğer ilgililer karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi. Turistler, daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nde vakit geçirirken, bir kısmı da tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gidiyor.

Geminin akşam saatlerinde Samsun'a gitmek üzere hareket edeceği belirtildi.

Şu ana kadar gelen en kalabalık yolcu grubu

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, yılbaşında resmi tatil olması nedeniyle yolcuların yeni yıla gemide girdiklerini ve ilçeye şu ana kadar gelen en kalabalık yolcu grubu olduğunu söyledi.

Geçen yılın kruvaziyer turizmi açısından da oldukça hareketli geçtiğini anlatan Çakır, "Kruvaziyer turizmi olarak Karadeniz'de birinci sıradayız. Geçen sene yaklaşık 17 bin yolcu ve 10 bin mürettebat ağırladık. 2024 için planlanan 26 sefer var. Gemi sayısını arttırmak için de çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda müjdeli haberler paylaşacağız. Amasra ve bölge turizmi için önemli bir adım, biz de gururluyuz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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