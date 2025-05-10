Amasya Belediye Başkanı Sevindi: "Aydınlık Geleceğimizi Şekillendiren Tüm Annelerimize Minnettarız"

(AMASYA)- Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Annelerimizin bizlere olan sevgisi ve desteği, hayatımızın her anında bizimle birliktedir. Onların emeklerini ve fedakarlıklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz, ancak sevgimizi ve minnettarlığımızı her zaman gösterebiliriz. Aydınlık geleceğimizi şekillendiren tüm annelerimize minnettarız" dedi.

Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Anneler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Sevindi'nin mesajı şöyle:

"Annelik, duyguların en yücesidir. Annelerimizin bizlere olan sevgisi ve desteği, hayatımızın her anında bizimle birliktedir. Onların emeklerini ve fedakarlıklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz, ancak sevgimizi ve minnettarlığımızı her zaman gösterebiliriz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda ve bilimin ışığında yetiştirdikleri nesiller ile aydınlık geleceğimizi şekillendiren tüm annelerimize minnettarız. Onların şefkati ve rehberliğiyle büyüyen nesiller, ülkemizin daha da aydınlık yarınlara ilerlemesine vesile olacaktır. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerin, 'Anneler Günü'nü kutluyor hepsini saygı, minnet ve şükranla selamlıyorum."