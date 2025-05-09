Amasya Belediye Başkanı Sevindi'den Engelliler Haftası Mesajı

(AMASYA)- Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, güçlü toplum olmanın, tüm bireylerin eşit şartlara sahip olması ile mümkün olduğunu belirterek, "Toplumda her bireyin olduğu gibi engelli bireylerin de doğuştan gelen temel hak ve hürriyetlerinin en iyi şekilde karşılanması, şartlarının en üst seviyeye yükseltilmesi ve sosyal hayata dahil edilmeleri, insana ve topluma karşı olan sorumluluğumuzun bir gereğidir" dedi.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Sevindi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Engelliler Haftası, toplumumuzun parçasını oluşturan engelli vatandaşlarımızın bir kez daha hatırlanması, sorunlarının daha yakından dile getirilerek toplumun dikkatinin çekilmesi ve çözüm yollarının bulunması, önlenebilir nedenlerle oluşan engeller konusunda toplumda yeterli bilincin oluşması açısından önemli haftalardan biridir. Doğuştan veya daha sonradan çeşitli nedenlerle gerçekleşen engelli olma hali, bireysel bir sorun değildir. Geleceğe güvenle bakan güçlü bir toplum olmanın öncelikli şartı, tüm bireylerin eşit fırsat ve imkanlardan yararlanarak, ortak umut ve hedefleri paylaşarak yaşayabilmesidir. Engellilerimizin başkalarına muhtaç olmadan toplumsal hayata katılmaları ve daha iyi hayat şartlarına kavuşabilmeleri için yapılan çalışmalar, toplumsal ilgi ve duyarlılığımız ile hız kazanacaktır. Engelli insanların yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur. Toplumda her bireyin olduğu gibi engelli bireylerin de doğuştan gelen temel hak ve hürriyetlerinin en iyi şekilde karşılanması, şartlarının en üst seviyeye yükseltilmesi ve sosyal hayata dahil edilmeleri, insana ve topluma karşı olan sorumluluğumuzun bir gereğidir. Engellilerimizi anlamaya ve yalnızca bir gün değil her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışmalıyız. Bu konudaki bilinç ve hassasiyetin daha da artmasına vesile olması temennisiyle Dünya Engelliler Haftasını kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımıza, ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum."