Amasya Belediyesi Çim Sahayı Yeniliyor

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(AMASYA) - Amasya Belediyesi, profesyonel ve amatör spor kulüplerinin kullandığı çim sahanın yenilenmesi ve iyileştirilmesi için çalışmalara başladı.

Amasya Belediyesi'ne ait Hakimiyet Parkı içerisinde bulunan 4 bin 600 metrekarelik çim sahanın zemin yenileme çalışmaları başladı. Sahanın yenilenmesi için gerekli olan 700 bin liralık bütçe, belediye kaynaklarından karşılanacak.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak sahadaki mevcut çimin söküldü. Çim sökülme işleminin ardından ise zemin dranajı, sulama boruları ve rulo çim serim işlemlerine başlanacak. Çalışmaların yaklaşık 10 gün içerisinde tamamlanması ve sporcuların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Başkan Turgay Sevindi, "Hakimiyet Parkı içerisinde Belediyemize ait spor tesisimizde çimlerin tamamı sökülerek, yenileme çalışmalarına başladık. Çim sahamızda Amatör spor kulüplerimiz ve şehrimizin 3. Lig'de mücadele eden takımı Amasyaspor'umuz antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Zemin ve çim yenileme işlemlerimiz tamamlandıktan sonra sahamızı çocuklarımız ve şehrimizin takımı Amasyaspor'umuzun hizmetine sunacağız" dedi.