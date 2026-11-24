Amasya'da 13. İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu turizm projelerini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için 13. İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Saraydüzü Kışla Binası'nda yapıldı. Vali Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'nin katıldığı toplantıda projeler ele alındı.
AMASYA – Amasya'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtılması amacıyla 13. İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı düzenlendi.
Saraydüzü Kışla Binası'ndaki toplantıya Vali Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve kurul üyeleri katıldı.
Toplantıda, kentin turizm değerlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için yürütülen çalışmalar, hayata geçirilmesi planlanan projeler ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.
Kaynak: AA
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