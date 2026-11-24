AMASYA – Amasya'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtılması amacıyla 13. İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Saraydüzü Kışla Binası'ndaki toplantıya Vali Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda, kentin turizm değerlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için yürütülen çalışmalar, hayata geçirilmesi planlanan projeler ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.