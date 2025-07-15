Amasya'da 15 Temmuz kapsamında şehitlik ziyaret edildi

Amasya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Tekirdede Şehitliği'nde anma töreni gerçekleştirildi.
Programda şehit kabirlerine karanfil bırakılarak Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde dua edildi.
Amasya Valisi Önder Bakan, "İstiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.
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