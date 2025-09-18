Amasya'da 17 Kaçak Göçmen Yakalandı

AMASYA'da polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR'ın dorsesinde kurulu 3 kamp çadırı içinde Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı. TIR'ın şoförü Z.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Z.A. yönetimindeki TIR kent girişinde durduruldu. Yapılan aramada, TIR'ın dorsesinde kurulu 3 kamp çadırından, yaşları 18 ile 30 arasında değişen 17 Afganistan uyruklu kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. TIR'ın şoförü Z.A. gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.