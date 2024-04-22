Amasya'da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında hentbol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Amasya'da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında hentbol turnuvası düzenlendi

Amasya\'da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında hentbol turnuvası düzenlendi

Amasya'da Tat Küpü Spor Kulübü ve Şehit Mehmet Gök Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, hentbol turnuvası düzenlendi. Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu takımı birinci oldu.

22.04.2024 15:07
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Amasya'da Tat Küpü Spor Kulübü ve Şehit Mehmet Gök Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, hentbol turnuvası düzenlendi.

Atatürk Lisesi Spor Salonu'nda, toplam 10 takımın katıldığı turnuvada, Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu takımı birinci oldu.

Tatküpü Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Gödek, etkinliğin çok güzel geçtiğini ifade ederek, "Tatküpü ile Halk Eğitim Merkezinin ortaklaşa bir organizasyonu oldu. Halk Eğitim Merkezinde çalışan antrenörlerimizin çıkarttıkları takımları il içinde topladık ve yarışmasını yaptık. Çok güzel bir şölen oldu. 23 Nisan'a çok iyi yakıştığını düşünüyorum, herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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