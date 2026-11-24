AMASYA – Amasya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler ve öğrenciler fidan dikti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hep Sen Varsın Diye" temasıyla düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Şube Müdürü Dr. Turan Demir, müdürlüğün Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte çevre bilincinin güçlendirilmesi ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması amaçlandı

Dikilen fidanların gelecek nesillere emanet olduğu vurgulanarak tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlandı.