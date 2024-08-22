Amasya'da 28 Yıllık Evli Çift Aynı Üniversitede Okuyacak - Son Dakika
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Amasya'da 28 Yıllık Evli Çift Aynı Üniversitede Okuyacak

Amasya\'da 28 Yıllık Evli Çift Aynı Üniversitede Okuyacak

Amasya'da 28 yıllık evli Fadime ve Muammer Öztürk çifti, hayatlarının 'ikinci baharı'nı yaşadıkları dönemi aynı üniversitede okuyarak geçirecek. Fadime Öztürk, Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksek Okulu Posta Hizmetleri Bölümünü kazanırken, eşi de aynı okulun Raylı ve Makine Teknoloji Sistemleri Bölümünü kazanarak kaydoldu. Evlik yıl dönümlerinin olduğu gün üniversiteye kayıt yaptıran çift, iki yıl boyunca aynı binada eğitim görecek.

22.08.2024 17:46
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Amasya'da 28 yıllık evli Fadime ve Muammer Öztürk çifti, hayatlarının "ikinci baharı"nı yaşadıkları dönemi aynı üniversitede okuyarak geçirecek.

48 yaşındaki Fadime Öztürk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksek Okulu Posta Hizmetleri Bölümünü kazanırken, eşi de aynı okulun Raylı ve Makine Teknoloji Sistemleri Bölümünü kazanarak kaydoldu.

Evlik yıl dönümlerinin olduğu gün üniversiteye kayıt yaptıran çift, iki yıl boyunca aynı binada eğitim görecek.

Fadime Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirerek, "Babam ve ailem beni okutamadı ancak benim içimde üniversite okumak bir ukdeydi. Şimdi ise üniversiteyi eşimle birlikte okumak daha güzel olacak. Okumanın yaşı yok, gençlerimiz okusunlar kendilerini hem geliştirip hem de meslek sahibi olsunlar." dedi.

52 yaşındaki Muammer Öztürk ise iki kızları olduğunu, birinin üniversiteden mezun olduğunun, birinin ise son sınıfta olduğunu söyledi.

Uzun zamandan bu yana eşiyle üniversite okumayı düşündüklerini anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Hem çalışma hayatı hem de normal hayatımız gereği bu zamana kadar erteledik, bu yıl birlikte üniversite sınavına girmeye karar verdik, aynı binada sınava girdik ve aynı binada da üniversite okuyacağız. İnşallah ikimiz içinde hayırlı olur."

Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Ercan Şahin de Öztürk çiftine başarılar dileyerek, "Öztürk çifti, öğrenmenin yaşla ilgili olmadığı, her yaşta insanların sevdikleri ilgi alanları programlarda eğitim hayatlarına devam edebileceklerini gösterdi. Gençlere örnek oldukları için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'da 28 Yıllık Evli Çift Aynı Üniversitede Okuyacak - Son Dakika

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