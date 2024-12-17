Amasya'da 9,5 Milyon Liralık Tarım Projeleri Teslimi - Son Dakika
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Amasya'da 9,5 Milyon Liralık Tarım Projeleri Teslimi

Amasya\'da 9,5 Milyon Liralık Tarım Projeleri Teslimi

Amasya'da DOKAP ve İl Tarım Müdürlüğü ile 9,5 milyon lira değerinde 6 tarım projesi tanıtıldı.

17.12.2024 16:18
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Amasya'da Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü 9 milyon 500 bin lira değerindeki 6 proje kapsamında üreticilere malzeme ve ekipmanları törenle teslim edildi.

Amasya Valisi Önder Bakan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda, tarım ve hayvancılık bakımından Amasya'nın bölgenin önemli bir merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

DOKAP'ın görev alanına giren konularda geniş çaplı projeler hazırladıklarını anlatan Bakan, şöyle konuştu:

"Amasya'mıza kaynak sağlamak için ilgili tüm kurumlarımızın gayretle çalışmakta olduğunu ifade etmek isterim. Bugün malzeme teslimlerini yapacağımız Yüksek Sistem Bağ Yetiştiriciliği, Küçükbaş Hayvancılığının Geliştirilmesi, Sağlıklı Kuzular, Yaylalarda Hayvancılığın Geliştirilmesi, Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Üretilmesi ve Biyoteknik Tuzaklar Kullanarak İlimiz Sera Alanlarında Domates Güvesi ve Thrips Zararlıları ile Mücadele projelerinin toplam maliyetleri 9 milyon 500 bin liradır. Görüldüğü üzere tarım ve hayvancılığın farklı alanlarına yönelik olarak gerçekleştirilen bu projeler, tarımsal üreticilerimizin gelir düzeylerinin artmasına önemli katkılar sağlayacaktır."

Konuşmaların ardından, Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında 55 betonarme sıvat, Sağlıklı Kuzular Projesi kapsamında 250 yemlik, 250 suluk, Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında 4 koyun banyoluğu, 1 kırkım bileme makinesi, 10 küçükbaş hayvan kırkım makinesi, Yüksek Sistem Bağ Yetiştiriciliği Projesi kapsamında 90 dekar alan için yüksek sistem bağ ekipmanı, Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Üretilmesi Projesi kapsamında çeşitli meyve fidanı ve sebze fideleri, Domates Güvesi ve Thrips Zararlıları ile Mücadele Projesi kapsamında ise 483 biyoteknik tuzak üreticilere teslim edildi.

Programa Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Bekdemir İşbilir, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, amasya, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da 9,5 Milyon Liralık Tarım Projeleri Teslimi - Son Dakika

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