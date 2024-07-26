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Amasya'da ağaçta mahsur kalan kedi, 112 Acil sağlık ekibince kurtarıldı.

Hacı İlyas Mahallesi'nde yaşayan bir kadın, Amasya Merkez 5 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bahçesindeki ağaçta mahsur kalan kedisi için sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Ambulansı ağacını yanına park eden sağlıkçılardan paramedik Göksel Vural, ambulansın üzerine çıktı.

Vural'ın fark eden kedi, aşağı sarkarak ağacın dalında asılı kaldı. Paramedik Faruk Kırmızıtoprak tarafından indirilen kedi, sahibine teslim edildi.

Kırmızıtoprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstasyonda içeride arkadaşlarımızla oturuyorduk. Dışarıdan bir bağırış sesleri duyduk. Hanımefendinin biri yardım eder misiniz diye seslendi. Bizde arkadaşlarımızla dışarıya çıktık. Dışarıda ev kedisinin ağaçta asılı kaldığını gördük. Sürücü arkadaşımız Göksel Bey, kendisi ambulansı ağacın en yakın kısmına yanaştırdı. Bende alttan destek verdim, kedi baya bir askıda kaldığı için yorulmuştu. Güzel bir şekilde kediyi indirdik. Sahibine teslim ettik. Kendisi de bizlere teşekkür etti. Bu durum da bizi mutlu etti." dedi.

Vural ise kediyi kurtararak sahibine teslim etmekten dolayı mutlu olduklarını kaydetti.