Amasya'da Aile Kazasında 3 Kayıp

AMASYA'da otomobille patpatın çarpıştığı kazada ölen Nesrin Pazar (52) ile 10 yıl önce böbreğini verdiği oğlu Fatih Pazar (22) ve kızı Büşra Pazar (26), son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Amasya- Taşova kara yolu Çiğdemlik köyü yakınlarında meydana geldi. Kasım K. yönetimindeki 06 DZA 434 plakalı otomobil ile Fatih Pazar'ın kullandığı patpat çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıula bölgeye polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Fatih Pazar ile yanındaki annesi Nesrin Pazar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan patpattaki Büşra Pazar ile otomobil sürücüsü Kasım K., otomobildeki Birsen K., Kudret K., Kasım Ayaz K. ve Yakup K., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Anne ve oğlunun cansız bedenleri ise otopsi için morga götürüldü. Büşra Pazar da hastanede, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çiğdemlik köyünde bugün öğle vakti kılınan namazın ardından Nesrin Pazar ile oğlu Fatih Pazar ve kızı Büşra Pazar, aile mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan anne Nesrin Pazar'ın, kazada birlikte hayatını kaybettiği Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi olan oğluna 10 yıl önce böbreğini verdiği ve kızı Büşra Pazar'ın ise Çorum Hitit Üniversitesi Gazetecilik ve Habercilik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

'BU ACININ TARİFİ YOK'

Öğrencisinin cenazesine katılan Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç, "Fatih, Türk Edebiyatı Bölümü 4'üncü sınıf öğrencimizdi. Ablası ve annesiyle geçirdiği kaza sonucu kaybettik. Allah mekanlarını cennet etsin inşallah. Gerçekten çok üzgünüz, bu acının bir tarifi yok. Tekrar başımız sağ olsun. Amasya Üniversitemiz camiası adına başsağlığı diliyoruz. Aldığımız bilgilere göre böbrek yetmezliği hastasıymış Fatih ve 10 yıl önce annesi böbreğinin bir tanesini 'Oğlum yaşasın diye' vermiş. Ama sonlarını Rabb'im böyle takdir etmiş" dedi.