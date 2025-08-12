Amasya'da Aile Kazasında 3 Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Amasya'da Aile Kazasında 3 Kayıp

12.08.2025 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesrin, Fatih ve Büşra Pazar, trafik kazasında hayatını kaybederek son yolculuklarına uğurlandı.

AMASYA'da otomobille patpatın çarpıştığı kazada ölen Nesrin Pazar (52) ile 10 yıl önce böbreğini verdiği oğlu Fatih Pazar (22) ve kızı Büşra Pazar (26), son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Amasya- Taşova kara yolu Çiğdemlik köyü yakınlarında meydana geldi. Kasım K. yönetimindeki 06 DZA 434 plakalı otomobil ile Fatih Pazar'ın kullandığı patpat çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıula bölgeye polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Fatih Pazar ile yanındaki annesi Nesrin Pazar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan patpattaki Büşra Pazar ile otomobil sürücüsü Kasım K., otomobildeki Birsen K., Kudret K., Kasım Ayaz K. ve Yakup K., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Anne ve oğlunun cansız bedenleri ise otopsi için morga götürüldü. Büşra Pazar da hastanede, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çiğdemlik köyünde bugün öğle vakti kılınan namazın ardından Nesrin Pazar ile oğlu Fatih Pazar ve kızı Büşra Pazar, aile mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan anne Nesrin Pazar'ın, kazada birlikte hayatını kaybettiği Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi olan oğluna 10 yıl önce böbreğini verdiği ve kızı Büşra Pazar'ın ise Çorum Hitit Üniversitesi Gazetecilik ve Habercilik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

'BU ACININ TARİFİ YOK'

Öğrencisinin cenazesine katılan Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç, "Fatih, Türk Edebiyatı Bölümü 4'üncü sınıf öğrencimizdi. Ablası ve annesiyle geçirdiği kaza sonucu kaybettik. Allah mekanlarını cennet etsin inşallah. Gerçekten çok üzgünüz, bu acının bir tarifi yok. Tekrar başımız sağ olsun. Amasya Üniversitemiz camiası adına başsağlığı diliyoruz. Aldığımız bilgilere göre böbrek yetmezliği hastasıymış Fatih ve 10 yıl önce annesi böbreğinin bir tanesini 'Oğlum yaşasın diye' vermiş. Ama sonlarını Rabb'im böyle takdir etmiş" dedi.

Kaynak: DHA

Otomobil, Olaylar, 3-sayfa, trafik, Amasya, Sağlık, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Aile Kazasında 3 Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
40 yaşındaki Mathieu Valbuena, Yunanistan’a geri döndü 40 yaşındaki Mathieu Valbuena, Yunanistan'a geri döndü
Türkiye yangın yeri Hatay ve Manisa’dan da alevler yükseldi Türkiye yangın yeri! Hatay ve Manisa'dan da alevler yükseldi
Balıkesir’deki depremin ardından Eskişehir’de obruk oluştu Balıkesir'deki depremin ardından Eskişehir'de obruk oluştu
Kabine sonrası Erdoğan’dan Balıkesir depremi açıklaması Kabine sonrası Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması
Çin’e ait 2 gemi, ihtilaflı Güney Çin Denizi’nde çarpıştı Çin'e ait 2 gemi, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde çarpıştı
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler

15:20
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var
14:49
CHP’den komisyona 29 maddelik öneri İmamoğlu detayı dikkat çekti
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
19:50
Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza 1 ölü, 8 yaralı
Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! 1 ölü, 8 yaralı
19:48
İki kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınında tutuklama
İki kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınında tutuklama
19:45
Çanakkale’de zamanla yarış sürüyor Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
Çanakkale'de zamanla yarış sürüyor! Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
19:36
Kingsley Coman’dan 100 milyon euroluk imza
Kingsley Coman'dan 100 milyon euroluk imza
19:33
İsrail Savunma Bakanı’ndan Hamaney’e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum
İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamaney'e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum
19:23
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
19:21
Volkan Demirel’den Fenerbahçe’ye transfer önerisi İsim verdi
Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi! İsim verdi
19:08
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig’e gitti
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig'e gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 15:51:28. #7.11#
SON DAKİKA: Amasya'da Aile Kazasında 3 Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.