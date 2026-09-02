Amasya'da arıza yapan TIR'ın tamiri sırasında otomobil İlhan Ağırman'a çarptı, ağır yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da arıza yapan TIR'ın tamiri sırasında otomobil İlhan Ağırman'a çarptı, ağır yaralandı

Amasya\'da arıza yapan TIR\'ın tamiri sırasında otomobil İlhan Ağırman\'a çarptı, ağır yaralandı
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Amasya Çevre Yolu Üçgöz Viyadüğü yakınlarında seyir halindeyken arızalanan TIR'ı tamir etmek için araçtan inen İlhan Ağırman (33), aynı yönde ilerleyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağırman, ilk müdahalenin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı; durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AMASYA'da, seyir halindeyken arızalanan TIR'ı tamir etmek için araçtan inen İlhan Ağırman (33), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam, Amasya Çevre Yolu Üçgöz Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; Hayati Y.'nin kullandığı 60 ADV 183 plakalı TIR, seyir halindeyken arızalandı. Sürücü Hayati Y. ile yanında bulunan İlhan Ağırman, aracı kontrol edip, arızayı gidermek için TIR'dan indi. TIR'ın tamiri sırasında, aynı yönde seyir halinde olan Mustafa B. yönetimindeki 34 BGJ 963 plakalı otomobil, İlhan Ağırman'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ağırman, yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İlhan Ağırman, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ağırman'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Amasya'da arıza yapan TIR'ın tamiri sırasında otomobil İlhan Ağırman'a çarptı, ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da arıza yapan TIR'ın tamiri sırasında otomobil İlhan Ağırman'a çarptı, ağır yaralandı - Son Dakika
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