Amasya'da "Atalarımızla Ata'mıza özlem" etkinliği yapıldı - Son Dakika
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Amasya'da "Atalarımızla Ata'mıza özlem" etkinliği yapıldı

Amasya\'da "Atalarımızla Ata\'mıza özlem" etkinliği yapıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla "Atalarımızla Ata'mıza özlem" etkinliği gerçekleştirildi.

09.11.2024 11:16
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Amasya'nın Suluova ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla "Atalarımızla Ata'mıza özlem" etkinliği gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Halk Kütüphanesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte Şehit Yüzbaşı Alper Kalem Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi.

Programda öğrenciler huzurevi sakinlerinin ellerini öpüp yakalarına Atatürk resmi taktı, çiçek verip 10 Kasım ve Atatürk konulu şiirler okudu, Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet çocuklarının Atatürk'ün izinde olduğunu, Atatürk'ü her yönüyle öğrenme ve yaşatma yolunda yürüdüklerini söyledi.

Programı büyüklerin gençlere Atatürk'ü anlatması ve Atatürk'ü daha iyi tanıtması için gerçekleştirdiklerini vurgulayan Davu, "Gençlerden büyüklere, büyüklerden de Ata'ya özlem programı çerçevesinde bir araya geldik. Öğrencilerimiz, Atatürk ile ilgili anıları dinleyerek geçmişe yolculuk yaptı." dedi.

İlçe Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Gizem İnan da huzurevini, ???????101 yıllık Cumhuriyet'in değerleri ile Atatürk'ün ilkelerini yaşatacak gençlere aktaran büyüklere şükranlarını sunmak, anılarını dinlemek amacıyla ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Huzurevi sakinleri Atatürk'ü anlattı

Huzurevi sakinlerinden 93 yaşındaki Ayhan Gökal ise öğrencilere, çocukluğunda Atatürk'ün vefatını öğrendiği günkü duyguları ile cephede Atatürk'ü gören babasının anılarını anlattı.

Atatürk vefat ettiği gün sokakta oynadığını belirten Gökal, "'Atatürk ölmüş' dediler. Hepimiz evimize koştuk. Atatürk ölmüş diye üzüldüm, ağladım. 7-8 yaşlarındaydım. Okula gittim sonra, yakalık takmadık Atatürk'ün vefat günlerinde, kurdele takmadık, yas çektik senelerce." diye konuştu.

Babasının cephede Atatürk'ü gördüğünü, anılarını kendilerine anlattığını aktaran Gökal, "Çok anlatıyordu, mahallenin çocuklarına hep savaşı anlatıyordu babam. Atatürk'ü görmüş savaşta. Babam 10 sene askerlik yapmış. Öyle anlatırdı." diye konuştu.

73 yaşındaki Ali İhsan Çöpellev de çocukluğunda okulda 10 Kasım'da tören düzenlendiğine işaret ederek, "Bayrak yarıya çekildi, İstiklal Marşı okundu. Bir amca bütün öğrencilere o günün parasıyla 25'er kuruş verdi. Süleyman amca, 'Atatürk'ün ruhu için çocukları sevindiriyorum' dedi." ifadesini kullandı.

78 yaşındaki Dudu İnanç da öğrencilerin Atatürk sevgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 10 Kasım dolayısıyla düzenlenen program için teşekkür etti.

Kaynak: AA

10 Kasım, Suluova, Kültür, Güncel, amasya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da 'Atalarımızla Ata'mıza özlem' etkinliği yapıldı - Son Dakika

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