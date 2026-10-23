Amasya'da COP31 çalıştayında çocuklar İl Çocuk İklim Bildirgesi'ni oluşturdu

Amasya İL Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çocukların iklim kriziyle mücadele süreçlerine katılımını sağlamak amacıyla "COP31 Çocuk İklim Zirvesi Amasya Çalıştayı" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında yapılan çalıştaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Şube Müdürü Abdulkadir Polat, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Benim İlim, Benim Geleceğim: Çocuklar Gelecek İçin Çözüm Üretiyor" temasıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Katipoğlu, çocukların küresel meselelerin çözümündeki potansiyeline dikkat çekerek, yarının dünyasını şekillendirmede çevre bilincinin önemini vurguladı.

Çalıştayda iklim değişikliği, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yaşam gibi konuları tartışan öğrenciler, poster, maket ve sunumlar hazırlayarak fikirlerini "İl Çocuk İklim Bildirgesi" altında topladı.

Bildirgede, Amasya'nın öncelikli çevre sorunları ve çocukların çözüm adına atabileceği adımlar yer aldı.