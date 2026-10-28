Amasya’da Cumhuriyet’in 103. yılı kutlanıyor - Son Dakika
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Amasya’da Cumhuriyet’in 103. yılı kutlanıyor

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Amasya’da Cumhuriyet’in 103. yılı kutlanıyor
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Amasya ve ilçerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’'in 103. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Amasya ve ilçerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet"in 103. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Merzifon Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Alper Gezeravcı ve Belediye Başkanı Alp Kargı tarafından çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene, ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

-Göynücek

Göynücek ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Oğuzhan Akman ve Belediye Başkanı Kemal Şahin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

-Gümüşhacıköy

Gümüşhacıköy Doğa Severler Grubu üyeleri, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla 10,3 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Doğa sevgisi ve Cumhuriyet bilincine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüşte grup üyeleri, parkurun sonunda ulaştıkları zirvede Türk bayrağı açtı.

Grup üyelerinden Fevzi Alpaslan, Cumhuriyet'in bağımsızlık ve özgürlük mirası olduğunu belirterek, bu değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Gümüşhacıköy'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla kortej yürüyüşü ve çelenk sunma töreni düzenlendi.

Öğretmenevi önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Kaymakam Büşra Güneş ve Belediye Başkan Vekili Serdal Ölgün'ün yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Bilgin Arslan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

-Taşova

Taşova ilçesinde, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla bayrak yürüyüşü ve çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yürüyüşte, 103 metre uzunluğundaki Türk bayrağı taşındı.

Katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla mehteran takımı eşliğinde Atatürk Bulvarı'nda yürüdü.

Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıAmasyaGüncelSon Dakika

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