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Amasya'da Doktorlar İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Amasya'da Doktorlar İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Tepki Gösterdi

Amasya'da görev yapan doktorlar ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla 'Sessiz yürüyüş' düzenledi. Sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü. Dr. Elif Sakallı, yaptığı açıklamada Gazze halkının 91 gündür teröre karşı direndiğini belirtti ve İsrail'in suçlarının cezasız kalmayacağını vurguladı. Yürüyüş sonunda dua edildi.

Amasya\'da Doktorlar İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarına Tepki Gösterdi
06.01.2024 - 16:45,  Güncelleme: 16:46
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AMASYA'da, doktorlar ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için 'Sessiz yürüyüş' düzenledi.

Kentteki çeşitli hastanelerde görev yapan doktorlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için 'Sessiz yürüyüş' yaptı. Sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizlerle Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına açıklamada bulunan Dr. Elif Sakallı Gazze halkının 91 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direndiklerini belirterek; "Hekimler ve sağlık çalışanları terör soykırım ve işgale karşı yürüyor. Terör devletinin Filistin topraklarında işlediği suçlar büyüyerek devam ediyor. Terörist İsrail yalnızca Filistin halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı, sadece Filistinli çocuklara değil, bütün çocuklara karşı suçludur. Nasıl ki hiçbir suç cezasız kalmaz, İsrail için de ceza günü hızla yaklaşmaktadır. Gazze halkı tam 91 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direniyor. Uyku, güvenlik hissi ve düzenli beslenme gibi insanın temel ihtiyaçlarından hiçbirine sahip olmadıkları 91 gün. Sağlık hizmetlerine ulaşım gibi bizim için paha biçilemez bir hak, oradaki insanlar için ölümden önceki son durak. Bütün bunlara, İsrail tarafından uygulanan teröre rağmen korkmayan ve yılmayan Gazze halkını, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından bir an ayrılmayan Gazzeli sağlık çalışanlarını selamlıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından yapılan dua ile yürüyüş sona erdi.

Kaynak: DHA
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Filistin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, Dış Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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