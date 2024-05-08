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Amasya'da Dünya Atletizm Günü etkinlikleri kapsamında çocuklar için spor şenliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 12 Haziran Şehir Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte, 8-11 yaş arası yaklaşık 400 çocuk için çeşitli spor aktiviteleri yapıldı.

Amasya Atletizm İl Temsilcisi Umut Kutlu, konuşmasında, okul çağındaki çocukların ders dışı zamanlarında spor yapma becerilerinin geliştirilmesini, bilgisayar başında ve çeşitli durağan pozisyonlarda kalmalarına engel olunarak hareket etmelerinin sağlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Amasya'dan uluslararası düzeyde başarı elde edecek sporcular çıkacağından şüphe duymadıklarını ifade eden Kutlu,"Bugün Dünya Atletizm Günü ve bu şenlikleri düzenliyoruz. Öğrencilerimizin, çocuklarımızın katılımıyla güzel bir şenlik başlattık. Burada amacımız çocuklarımızın durağan halden hareketli hale geçmesi, masa başında bilgisayarda geçirdikleri süreden ziyade fiziksel etkinlik yapabilecekleri ortam sağlamak ve bunlarla ilgili bir farkındalık oluşturmak."

Etkinlikler, 10 Mayıs'a kadar devam edecek.

Amasya Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Dünya atletizm günü çocuk şenliği yapıldı.

12 Haziran şehir stadyumunda yapılan şenliğe 8-11 yaş arası yaklaşık 400 çocuk katıldı.

Çocuklar, stadyumda birbirinden güzel oyunlar ve sporlar yaparak gönüllerince eğlendiler. Bu etkinlikle dünya çocuk atletizm etkinlikleri koşabiliyorken koş projesi kapsamı dahilinde Uluslararası bir etkinlik olan ve World Athletic's Kıd's Athletic's Day kutlamaları 7-10 Mayıs 2024 tarihlerde dünya Atletizm Birliğine üye olan tüm ülkeler ve Türkiye'deki tüm illerde eş zamanlı yapıldı.

Yapılan bu şenlikle atletizm spor dalının bilinilirliğinin arttırılması, okul çağındaki çocukların ders dışı zamanlarında spor yapma becerilerinin geliştirmesi, bilgisayar başında ve durağan geçen yaşam döngülerine fiziksel hareketlilik getirilmesi hedeflendi.

Amasya Atletizm İl Temsilcisi Umut Kutlu, "Bugün Dünya Atletizm günü. Dünya Çocuk Atletizm şenliklerini Avrupa'nın ve Dünya'nın bütün ülkelerinde eş zamanlı bir şekilde başlıyoruz. Gençlik Spor Bakanlığının 7-10 Mayıs'ta tüm illerde Dünya çocuk atletizm günü etkinlikleri sürüyor. Bizlerde Amasya 12 Haziran şehir stadyumumuzda öğrencilerimizin, çocuklarımızın katılımıyla güzel bir şenlik başlattık. Burada amacımız çocuklarımızın durağan halden hareketli hale geçmesi, masa başında bilgisayarda geçirdikleri süreden ziyade fiziksel etkinlik yapabilecekleri ortam sağlamak ve bunlarla ilgili bir farkındalık oluşturmak.

Dünya atletizm günü çocuk şenliğine katılan öğrencilerden 10 yaşındaki Hayrunisa Çakır, "Bugün dünya atletizm günü. Burada biz şenliğe katılıyoruz spor yaparak, çok eğlenceli, çok mutluyum."

Şenliğe katılan öğrencilerden Toprak Ulaş ise, "Bugün dünya atletizm günü, burada spor yapıyoruz ve çok eğleniyoruz. Top attık, koştuk."

Çocuklar program sonunda hep birlikte el sallamayı da ihmal etmedi.