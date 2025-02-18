Amasya\'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi

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AMASYA'da olumsuz hava şartları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi.

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde beklenen kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; il genelindeki, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 19 Şubat Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu olan kadın kamu çalışanları ile engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.