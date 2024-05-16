Türk Diyanet Vakfı Amasya Şubesi ve Amasya İmam Hatipliler Derneği Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Türk Diyanet Vakfı Amasya Şubesi ve Amasya İmam Hatipliler Derneği Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü Gerçekleştirdi

Türk Diyanet Vakfı Amasya Şubesi ve Amasya İmam Hatipliler Derneği Filistin\'e Özgürlük Yürüyüşü Gerçekleştirdi

Türk Diyanet Vakfı Amasya Şubesi ile Amasya İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü, Sultan II. Bayezid Camisi önünden başlayıp Yavuz Selim Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşte Filistin'in özgürlüğünü vurgulayan dövizler taşındı ve sloganlar atıldı. Amasya İmam Hatipliler Derneği Başkanı İbrahim Arslan, yaptığı konuşmada Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını belirterek, yürüyüşe imam hatipli öğrenciler, Kur'an kursu öğrencileri, veliler ve Amasya halkının katıldığını ifade etti. Yürüyüşe Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz ve vatandaşlar da destek verdi.

16.05.2024 00:03
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Türk Diyanet Vakfı Amasya Şubesi ile Amasya İmam Hatipliler Derneği tarafından Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sultan II. Bayezid Camisi önünden başlayan yürüyüş, Yavuz Selim Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüşte Filistin'in özgürlüğünü vurgulayan dövizler taşındı, sloganlar atıldı.

Amasya İmam Hatipliler Derneği Başkanı İbrahim Arslan, burada yaptığı konuşmada, Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını belirterek, "Onların dertleriyle dertleniyoruz. Onların acılarıyla biz de acılarımızı yaşıyoruz. Bugün Amasya İmam Hatipliler Derneği olarak imam hatipli öğrencilerimizle, Kur'an kurslarımızda bulunan öğrencilerimizle, velileriyle ve Amasya halkıyla burada toplandık." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yürüyüş sona erdi.

Yürüyüşe Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Filistin, Amasya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Diyanet Vakfı Amasya Şubesi ve Amasya İmam Hatipliler Derneği Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Diyanet Vakfı Amasya Şubesi ve Amasya İmam Hatipliler Derneği Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü Gerçekleştirdi - Son Dakika
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