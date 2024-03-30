Amasya\'da firari hükümlü yakalandı

Seçim Sonrası Ekonomi Yönetimine Güven Oluşturulmalı

Bugün yapılacak yerel seçimlerin sonucu ne olursa olsun, ekonominin sorunları sihirli bir değnek değmiş gibi, hemen çözülmeyecek. Piyasaların çok kırılgan bir dengede seyrettiği unutulmadan, gereken tedbirleri almak için, fazla beklenmeden, harekete geçilmesi gerekiyor.