Amasya\'da Geleneksel Sepet Sallama Kutlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde 150 yıldan fazla geçmişi bulunan ve bir ramazan geleneği olan "sepet sallama" yaşatılmaya çalışılıyor.

Alpaslan köyünde ramazan ayının ortasında iftardan sonra bir araya gelen çocuklar, davul zurna eşliğinde evleri dolaşarak büyüklerin verdiği hediyeleri topladı.

Etkinliğe katılan çocuklar ve köy halkı, daha sonra köy meydanında davul zurna eşliğinde eğlendi.

Köy halkından Ziya Ahmet Celep, ramazan ayının ortasında köylerinde "sepet sallama" etkinliğini yaptıklarını söyledi.

Etkinlikle çocuklara gelenek ve göreneklerini aktarmayı, ramazan ayının sevincini ve bilincini yaşatmayı amaçladıklarını anlatan Celep, "Tam tarih olarak söyleyemiyorum ama bu geleneğimiz çok eski. Bizler de her yıl ramazan ayının ortasında sepet sallama geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Sepet sallama gecesinde verilen hediyelerin mevsimine göre değiştiğini dile getiren Celep, "Eğer mevsim yaz ise şeker, yumurta, çikolata, belli parçalarda arpa, buğday, bulgur ve aşlık, kış döneminde ise şeker ve meyveler verilir. Önemli olan çocukları sevindirmek ve ramazan bilincini yaşatmak. Biz ve çocuklarımız yaşadığı sürece bu gelenek yaşayacak." diye konuştu.

Ortaokul öğrencisi Feyza Ören ise sepet sallama etkinliğine katıldığı için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, çeşitli hediyeler aldıklarını kaydetti.

Çocuklardan Muhammet Miraç Bektaş ise ramazan ayının iyiliği, dostluğu ve barışı simgelediğini belirterek, "Sepet sallama etkinliğinde bizlere çeşitli hediyeler veriyor. Dünyada savaşlar olmasın, çocuklar, insanlar ölmesin. Ramazan mutluluk ve barış olsun, kültürler olsun." ifadesini kullandı.