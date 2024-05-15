Amasya'da İlkokul Öğrencileri Tarafından Hazırlanan Sergi Açıldı - Son Dakika
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Amasya'da İlkokul Öğrencileri Tarafından Hazırlanan Sergi Açıldı

Amasya\'da İlkokul Öğrencileri Tarafından Hazırlanan Sergi Açıldı

Amasya'da 75. Yıl Borsa İstanbul Bayezıt İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 'Atmadık Dönüştürdük' temalı sergi açıldı. Öğrencilerin atık ve geri dönüşüm malzemelerinden oluşan çalışmaları Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü fuaye alanında sergileniyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, atık malzemelerin yeniden hayat bulduğunu belirterek öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

15.05.2024 15:45
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Amasya'da ilkokul öğrencileri tarafından hazırlanan "Atmadık Dönüştürdük" temalı sergi açıldı.

75. Yıl Borsa İstanbul Bayezıt İlkokulu öğrencileri, atık ve geri dönüşüm malzemelerinden oluşan tablo, giysi, oyuncak ve hediyelik eşyalar hazırladı. Öğrencilerin çalışmaları, "Atmadık Dönüştürdük" temasıyla Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü fuaye alanında sergilenmeye başlandı.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, atık malzemelerin imha edilme yerine öğrencilerin yetenekli ellerinde yeniden hayat bulduğunu belirtti.

Türkmen, "Atık malzemelerin ileri dönüşüm olarak yeniden canlandırılıp kullanılır hale gelişini bu güzel sergide görmek bizleri çok mutlu etti. Sergimiz oldukça ilgi gördü. Bu güzel dönüşümü hazırlayan öğrenci ve öğretmenler ile ailelerine de teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilerden Esila Buğlem Kara, atık malzemeleri kullanarak tasarladığı Türk bayrağı tablosunu Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi'ye hediye etti.

Serginin açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Amasya Valisi Yılmaz Doruk'un eşi Meral Doruk, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'da İlkokul Öğrencileri Tarafından Hazırlanan Sergi Açıldı - Son Dakika

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