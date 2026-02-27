Amasya'da Kafa Kafaya Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
Amasya'da Kafa Kafaya Kaza: 1 Yaralı

27.02.2026 21:10
Ferhat Tüneli'nde iki otomobil çarpıştı, V.K. yaralandı, sağlık durumu iyi, soruşturma başlatıldı.

AMASYA'da Ferhat Tüneli'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ferhat Tüneli'nde meydana geldi. V.K. yönetimindeki 34 TT 6060 plakalı otomobil, sürücüsünün tünel içinde trafik yoğunluğu sonradan fark edip, önde bekleyen araçlara çarpmamak için ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve S.Ö. idaresindeki 05 FK 593 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı, tünelin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sürücülerden V.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: DHA

