Amasya\'da Kar Yağışı 28 Köy Yolunu Kapadı

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AMASYA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Merkezde 3, Gümüşhacıköy ilçesinde 3, Hamamözü ilçesinde 7, Merzifon ilçesinde 1, Suluova ilçesinde 4 ve Taşova ilçesinde 10 olmak üzere toplam 28 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri,

çalışma başlattı. Bölgelerde yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA